Frontale fatale per un skateboarder

Si è scontrato frontalmente con un'auto mentre scendeva con lo skateboard. La vittima è un 23enne skateboarder italiano, deceduto ieri, sabato, in seguito alla collisione frontale con un'automobile a Urmein (GR), sopra Thusis. Nonostante l'intervento dei soccorsi, il ragazzo è deceduto sul posto, informano oggi le forze dell'ordine grigionesi.

La vittima faceva parte di un gruppo di skateboarder che stava scendendo lungo la strada. In una curva verso destra, si è scontrato con la vettura che procedeva in senso opposto. Procura e polizia cantonale stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente. (Ats/red)