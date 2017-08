Frontale nel tunnel a Pian San Giacomo

Guarda la gallery

Un incidente della circolazione è avvenuto ieri sulla A13 nella galleria Landrüfe a Pian San Giacomo.

Verso le 15.45 un 85.enne, proveniente da San Bernardino, stava percorrendo l'autostrada in direzione sud in compagnia della moglie. Una volta giunto nel tunnel l'anziano si è spostato con la sua vettura, per motivi da chiarire, sulla corsia di contromano e si è così scontrato frontalmente e di lato con due vetture che giungevano in senso inverso.

L’uomo e la moglie hanno riportato ferite medio-gravi e sono stati ricoverati con un’ambulanza all’Ospedale San Giovanni di Bellinzona. Due occupanti di una delle due auto che circolavano sulla corsia nord sono rimasti leggermente feriti e sono stati portati con l’ambulanza dal medico d’urgenza.

Per consentire le operazioni di soccorso e di recupero delle vetture coinvolte nello scontro, la A13 è rimasta chiusa alla circolazione per circa due ore e mezzo. La Polizia cantonale dei Grigioni ha deviato il traffico in transito sulla strada cantonale.

(Red)