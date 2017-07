Frontale sulla strada del Bernina

Un incidente frontale è avvenuto oggi, martedì, sulla strada del Bernina in località Sfazù. Un 76enne italiano, in auto con la moglie, ha invaso la corsia di contromano scontrandosi con un veicolo che stava percorrendo la strada in senso inverso. La donna è stata trasportata all’Ospedale di Poschiavo con l’ambulanza per le cure mediche del caso.

(Ats)