Fronte comune contro i cyberattacchi

Gli attacchi informatici sono diventati il maggiore rischio operativo per il settore finanziario: lo sostiene Mark Branson, direttore dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), che invita a far fronte comune contro la criminalità cibernetica.

Il pericolo di aggressioni informatiche aumenta di pari passo con la crescente digitalizzazione, ha spiegato Branson nell'annuale conferenza stampa. In questo ambito la FINMA ha maturato in modo mirato un bagaglio di conoscenze specialistiche: serve però un'ulteriore intensificazione dello scambio interdisciplinare, sia all'interno del settore pubblico, sia con il comparto finanziario. "Unendo le forze possiamo ottenere molto di più che agendo da soli", si è detto convinto l'ex manager di UBS e Credit Suisse.

"I rischi possono assumere dimensioni sistemiche"

La gran parte degli attacchi viene parata, "ma il migliore sistema di difesa è buono solo quanto il più debole dei suoi elementi", ha proseguito Branson. La messa in guardia concerne l'industria della finanza, certo, ma non solo: i rischi "vanno al di là del semplice furto di denaro o di dati", possono assumere dimensioni sistemiche, ha detto. Secondo il funzionario - che fra alcuni giorni compirà 50 anni - la Svizzera fa meno di altri paesi per difendersi nella sua globalità. Anche la Confederazione dovrebbe applicare sistemi di monitoraggio centrali: la Finma è pronta a svolgere un ruolo importante in quest'ambito.

Sempre nel campo dei cambiamenti tecnologici Branson ha sottolineato come i nuovi modelli operativi, in particolare quelli basati sulle criptovalute, comportano sia opportunità che rischi per i clienti, così come per gli istituti finanziari. "Il nostro obiettivo è fare in modo che gli innovatori diano vita a una concorrenza sana".

Nel suo rapporto di gestione 2017 la Finma parla di un anno intenso. Sono stati puniti gravi casi di manipolazione del mercato e insider trading. L'autorità di vigilanza si è occupata anche di varie vicende di riciclaggio: "la grande maggioranza degli istituti finanziari si comporta in maniera corretta, ma la reputazione della piazza finanziaria svizzera risente della cattiva condotta di alcuni - pochi - di essi", puntualizzano i funzionari.

L'importanza dell'indipendenza

Rispondendo indirettamente alle critiche cui spesso è confrontata la FINMA il presidente del consiglio di amministrazione Thomas Bauer ha sottolineato l'importanza che, a suo avviso, riveste l'indipendenza dell'autorità di vigilanza per il buon funzionamento del mercato finanziario. L'indipendenza della FINMA non è fine a sé stessa, comporta anzi per la piazza finanziaria e i suoi clienti innegabili vantaggi, ha sostenuto Bauer. E non significa carenza di controlli: questi ci sono, con l'attività degli organi interni, l'alta vigilanza parlamentare e la verifica giudiziaria, ha aggiunto. Il consuntivo annuale della FINMA - ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria - presenta per l'esercizio 2017 una spesa nell'ordine di 121 milioni di franchi, in linea con l'anno precedente.

Il personale è aumentato ancora: nel 2017 i posti a tempo pieno erano 492, contro i 477 dell'anno precedente e i meno di 400 del 2011. Il 3% del personale parlava italiano, a fronte del 79% di lungua tedesca, 16% francese, 1% inglese e 1% altre lingue. La percentuale di donne con mansioni dirigenziali si è attestata a circa il 24% (2016: 20 %), mentre la quota di donne in tutta l'azienda era pari al 40%. A fine dicembre si contavano 81 collaboratori di nazionalità straniera, contro i 72 di dodici mesi prima. Il direttore Branson è cittadino svizzero e britannico.

(Ats)