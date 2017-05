Per Frontex "15 milioni entro il 2020"

La Svizzera deve contribuire a una maggiore protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen. Ne è convinto il Consiglio federale, che oggi ha trasmesso al Parlamento un messaggio sulla trasposizione del regolamento UE che istituisce la nuova guardia di frontiera e costiera europea.

Il regolamento mira a rispondere alla pressione migratoria. Stando alle stime, 1,5 milioni di persone hanno superato illegalmente le frontiere esterne dell'UE tra il mese di gennaio e quello di novembre del 2015. La protezione rafforzata dovrà essere garantita dalla nuova Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, la cui abbreviazione "Frontex" sarà mantenuta, e dalle autorità nazionali.

Partecipazione alle operazioni

La Svizzera non sarà direttamente interessata da un'azione urgente in caso di crisi. Non possiede infatti alcuna frontiera esterna (terrestre o marittima) e dispone di una buona sorveglianza negli aeroporti internazionali. La Confederazione sarà tuttavia tenuta a partecipare ad operazioni sul territorio di un altro Stato Schengen.

Ben accolto in consultazione, il progetto avrà implicazioni nell'ambito dei rinvii forzati. La nuova Frontex assumerà una maggiore responsabilità nel rimpatrio di migranti nei loro Paesi d'origine. L'agenzia sosterrà per esempio gli Stati Schengen, finanziando i voli congiunti oppure organizzando proprie operazioni.

15 milioni nel 2020

Nonostante l'opposizione dell'UDC, la fattura elvetica dovrebbe triplicare entro il 2020. Stando a stime del Consiglio federale, essa dovrebbe passare progressivamente da 4,6 milioni di euro nel 2015 a 14,2 milioni nel 2020.

Il governo sottolinea tuttavia che Frontex rimborsa le spese di viaggio dei collaboratori svizzeri in missione e si assume i costi dei voli congiunti dell'UE per i rinvii forzati. Berna si è così vista rimborsare 1,7 milioni di euro nel 2016.

Aumento della riserva nazionale di agenti

L'attuazione del regolamento europeo potrebbe generare un aumento degli effettivi dell'Amministrazione federale delle dogane (in particolare del Corpo delle guardie di confine). La Svizzera pensava in un primo momento di poter continuare a partecipare agli interventi regolari di Frontex con la sua riserva nazionale di 65 agenti.

Ma, dalla metà del 2016, la maggior parte dei migranti intercettati erano solo in transito e non hanno più domandato l'asilo in Svizzera. Essi hanno dovuto essere consegnati alle autorità del Paese vicino competente (nella maggioranza dei casi l'Italia) in virtù di un accordo di riammissione bilaterale. Ciò gonfia a dismisura gli oneri amministrativi e obbliga a inquadrare le persone fuori dalle strutture di asilo esistenti.

(Ats)