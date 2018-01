Fuga in contromano sull'autostrada

Fuggono con una vettura rubata, percorrendo anche un tratto in autostrada in contromano: è successo nelle prime ore di ieri a Berna. Le ricerche sono in corso.

Stando a quanto indicato oggi dalla polizia, intorno alle 04.00 una pattuglia ha notato una Golf rossa che procedeva in modo non usuale. Gli agenti hanno imposto l'alt, ma per tutta risposta l'uomo alla guida del veicolo ha imboccato l'autostrada A6 in senso vietato allo svincolo Ostring e ha proseguito sino alla successiva uscita di Wankdorf. In seguito ha abbandonato l'auto ed è fuggito a piedi in un bosco vicino, insieme a un compagno.

Successivi accertamenti hanno permesso di stabilire che la Golf era stata rubata nelle ore precedenti a Frutigen (BE). I due malviventi sono ancora in fuga e la polizia ha lanciato un appello a testimoni in grado di fornire indicazioni che possano permettere di identificarli.

(Ats)