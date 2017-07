Furgone contro semaforo, muore 50enne

(LE FOTO) È successo nella notte a Ebikon (LU). A perdere la vita il conducente, che però non riportava feriti visibili. Le cause del decesso sono dunque al vaglio degli inquirenti.

Il conducente di un furgone è morto la notte scorsa in un incidente verificatosi a Ebikon (LU). La causa del decesso è al vaglio degli inquirenti poiché l'uomo non riportava praticamente ferite visibili, ha riferito all'ats un portavoce della polizia.

Poco dopo mezzanotte, il veicolo stava circolando da Dierikon in direzione di Lucerna quando per motivi non chiari è finito su un'isola pedonale andando a scontrarsi frontalmente contro un semaforo, informa un comunicato della polizia cantonale.

Il 50enne, di origini bosniache, è morto sul posto. Per chiarire le cause del decesso il Ministero pubblico ha disposto l'esecuzione di un'autopsia sul corpo dello sventurato. I danni materiali ammontano a 33'000 franchi.

(Ats)