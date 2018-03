Furto da maestri alla Raiffeisen

Ladri ignoti hanno misteriosamente vuotato 22 cassette di sicurezza di una filiale della banca Raiffeisen a Basilea. Oltre alle circostanze del furto, è sconosciuto anche il valore complessivo dei beni rubati.

Il fatto è venuto alla luce in seguito a una denuncia presentata a inizio settimana da un cliente che aveva notato la mancanza di oggetti di valore e denaro depositati nella sua cassetta, ha riferito all'ats il portavoce del Ministero pubblico basilese Peter Gill, confermando notizie apparse oggi sui giornali "Schweiz am Wochenende" e "Südostschweiz am Wochenende".

In seguito alle indagini è emerso che anche altre cassette sono state interessate da furti. Al momento non è chiaro come i ladri siano stati in grado di accedervi ripetutamente, ha detto Gill, sottolineando la loro ingegnosità.

I clienti colpiti sono stati tutti informati, ha riferito Raiffeisen. Secondo la banca l'impianto è stato manipolato da persone non autorizzate.

Il Ministero pubblico non ha fornito informazioni in merito al valore dei beni rubati. Secondo Gill, le casseforti si trovano al piano sotterraneo dell'istituto. Il cliente accede a un piccolo locale, aperto 24 ore su 24, sette giorni alla settimana, dove con un codice d'identificazione personale può far salire automaticamente la cassetta. Quest'ultima torna di sotto una volta terminata l'operazione.

(Ats)