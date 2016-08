In futuro procedure d'asilo più rapide

Il Consiglio federale ha stabilito oggi per il primo ottobre l'entrata in vigore del primo pacchetto di modifiche della legge in materia, in votazione lo scorso 5 giugno.

Il primo pacchetto di modifiche della legge sull'asilo entrerà in vigore il prossimo primo ottobre. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale, dopo che il 5 giugno scorso popolo e cantoni avevano accolto a larga maggioranza la revisione volta a velocizzazione le procedure d'asilo.

Tale revisione prevede che in futuro la maggior parte delle procedure vengano effettuate in modo più celere in centri della Confederazione. La loro applicazione richiede adeguamenti dal punto di vista infrastrutturale e organizzativo sia da parte della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) che da parte di cantoni, città e comuni.

Alcune disposizioni della riveduta legge sull'asilo possono tuttavia essere attuate direttamente, ossia senza modificare alcuna ordinanza, si legge in una nota odierna. Per esempio, la SEM dovrà controllare più da vicino che i cantoni allontanino "in modo coerente" i richiedenti asilo respinti.

Se un cantone non soddisfa in misura sufficiente il suo obbligo legale di esecuzione degli allontanamenti, la Confederazione può rifiutarsi di versare gli indennizzi a titolo forfettario oppure chiedere il rimborso delle somme già versate. Tali misure dovrebbero creare maggiore trasparenza.

Istruzione scolastica di base

Nei vari centri Berna dovrà, inoltre, garantire l'istruzione scolastica di base per i richiedenti asilo bambini, versando ai cantoni i sussidi necessari. Anche se viene impartita nei centri federali, l'istruzione scolastica rimane di competenza dei cantoni.

Se, a causa della situazione in un Paese d'origine, la Confederazione deve sospendere temporaneamente le decisioni in materia d'asilo e gli allontanamenti, spetterà ai cantoni - anziché al soccorso d'emergenza - versare all'interessato l'aiuto sociale. Quest'ultimo verrà poi rimborsato dalla Confederazione.

L'attuazione del riassetto nel settore dell'asilo, deciso a giugno dal 66% dei votanti, esige molto lavoro sia da parte della SEM che di cantoni, città e comuni. Per questo motivo è prevista un'applicazione scaglionata. L'entrata in vigore del progetto completo dovrebbe essere attuata nel corso del 2019, si legge ancora nella nota.

(Ats)

