Giochi in denaro, lanciata la campagna

I casinò svizzeri non devono avere il monopolio sui giochi d'azzardo in internet. I contrari all'iniziativa sui giochi in denaro (LGD) hanno lanciato oggi la loro campagna in vista della votazione federale del prossimo 10 giugno. Al centro delle motivazioni per il "no" vi è il blocco dei siti stranieri senza autorizzazione.

All'origine del referendum vi sono i Giovani PLR, i Giovani Verdi Liberali (GVL) e i Giovani UDC, ma tra i contrari si sono aggiunti anche i Giovani Verdi, i Giovani PS e il PLR. L'UDC ha invece deciso di lasciare libertà di voto.

Secondo i contrari la nuova legge è pericolosa poiché renderà accettabile la censura su internet e l'isolamento digitale. Le start-up saranno scoraggiate e di conseguenza ci sarà un crollo della competitività, sostiene il comitato, aggiungendo che la Svizzera ha bisogno di regole ben studiate e liberali.

Il blocco degli accessi a siti di giochi d'azzardo stranieri potrebbe essere aggirato facilmente e priverà i giocatori online di ogni protezione, sostengono i promotori del referendum. Il Parlamento nella nuova LDG ha trascurato la tutela dei giocatori. Questo, aggiungono, non è un motivo per garantire un monopolio dei casinò su internet e limitare la libertà di ognuno.

Un eventuale "no" alle urne il prossimo 10 giugno non metterebbe in pericolo le entrate fiscali per i giochi d'azzardo destinati allo sport e alla cultura, ma resteremmo allo status quo, ritengono gli oppositori.

Il testo in votazione prevede un blocco generalizzato degli accessi a pagine straniere di giochi online in denaro per meglio proteggere gli utenti e favorire i gestori di strutture legali basate in Svizzera. La normativa permette inoltre ai casinò svizzeri di proporre giochi anche sul web.

(Ats)