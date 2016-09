Gli svizzeri sognano una casa propria

Secondo un recente sondaggio, il 61% di chi vive in affitto desidererebbe acquistare un'abitazione. In Ticino la quota sale al 64%.

Il 61% degli svizzeri che vivono in affitto vorrebbe acquistare un'abitazione, secondo un sondaggio condotto da comparis.ch. Sono soprattutto i Ticinesi (64%) a desiderare un immobile di proprietà.

I motivi principali alla base di questo desiderio sono i vantaggi finanziari (25%), ma anche la realizzazione di se stessi (23%).

In cima alla classifica di chi aspira alla casa propria si piazzano i Ticinesi, seguiti dagli Svizzeri tedeschi (62%) e dai Romandi (58%). Il sondaggio ha preso in esame 1033 persone in tutte le regioni.

Oltre la metà di chi è interessato ad acquistare un immobile desidera una casa unifamiliare (57%), quasi un terzo un appartamento di proprietà (31%) e solo una persona su dieci vorrebbe una casa plurifamigliare (12%). Il 63% di chi desidera una casa unifamiliare ne preferirebbe una già esistente e solo il 37% vorrebbe costruirsene una nuova. Per il finanziamento, tre quarti degli intervistati (74%) pensano alla stipula di un'ipoteca, mentre il 16% pagherebbe con mezzi propri.

Alla domanda su cosa giochi a sfavore dell'acquisto di un immobile, il 39% risponde di non poterselo permettere, il 18% ha paura di indebitarsi e il 14% indica di essere in una situazione di vita instabile.

