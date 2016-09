Gottardo, treni passeggeri a 200 km/h

Doris Leuthard ha smentito quanto scritto dalla NZZ am Sonntag, confermando che i treni viaggiatori potranno circolare a 200 all'ora nella galleria di base.

Nella nuova galleria di base del San Gottardo i treni viaggiatori circoleranno di regola a 200 km/h e quelli merci a 100 km/h. Lo ha affermato la consigliera federale Doris Leuthard all'Ora delle domande, smentendo così quanto recentemente pubblicato dalla NZZ am Sonntag.

Per il domenicale i treni che utilizzeranno il nuovo traforo dovranno procedere meno velocemente, a 160-180 chilometri orari invece dei 200 previsti, a causa di problemi tecnici non previsti. Nel rispondere a un quesito di Fabio Regazzi (PPD/TI), la Leuthard ha però ricordato che "dalle corse di prova è emerso che i tempi di percorrenza potranno essere rispettati" e che il peso dei treni merci non dovrà essere limitato.

(Ats)

Articoli correlati:

A 200 all'ora nel San Gottardo? "No"