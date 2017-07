Governo, Jacqueline de Quattro in corsa

La consigliera di Stato vodese si è resa disponibile alla candidatura per la successione a Didier Burkhalter in Consiglio federale. Le nomine ufficiali il 10 agosto.

La consigliera di Stato vodese Jacqueline de Quattro si è resa disponibile per una candidatura i in vista della successione di Didier Bukhalter in Consiglio federale. Lo ha dichiarato oggi all'ats. Si tratta della seconda candidatura del PLR, dopo quella del ticinese Ignazio Cassis. La "Schweiz am Wochenende" aveva già sottolineato che la de Quattro stava uscendo allo scoperto, fatto ora confermato. La sezione vodese nominerà i candidati ufficiali il prossimo 10 agosto.

Lo scorso martedì la presidente del PLR Petra Gössi aveva escluso una candidatura unica per il posto in governo. Il partito era quindi alla ricerca di candidati "latini". Fino ad ora l'unica candidatura ufficiale proposta è infatti quella di Ignazio Cassis, avanzata dal Partito liberale radicale ticinese. Fra i possibili candidati romandi, oltre alla de Quattro, circolano i nomi della consigliera nazionale

Nata nel 1960 a Zurigo, de Quattro si è laureata in diritto a Losanna, ed è stata eletta nel Consiglio di Stato vodese nel 2007.(Ats/Red)