Grande contrazione per il secondo pilastro

L'anno scorso i risultati netti da investimenti per il Secondo pilastro hanno subito una contrazione dell'87,4% a 6,5 miliardi di franchi. Le riserve delle casse pensione sono diminuite del 13,8% a 56,8 miliardi.

Il patrimonio totale della previdenza professionale è comunque aumentato dell'1,2% a 787 miliardi, secondo le cifre fornite oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST). Sempre nel 2015, gli assicuratori attivi sono stati 4 milioni (+1,7%).

Fra i pensionati, 723'000 (+3,9%) hanno percepito una rendita per un totale di 21,2 miliardi (+2,3%). In 36'000 (-1,1%) hanno chiesto di ricevere quanto gli spettava sotto forma di capitale, per un totale di 6,2 miliardi (+1,5%).

