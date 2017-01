Grave incidente per un bus diretto in Svizzera

Quattro persone sono morte e 21 sono rimaste ferite - tre delle quali in modo molto grave - questa notte in Francia nell'incidente di un bus di un'agenzia portoghese diretto in Svizzera, a Friburgo. Lo hanno reso noto le autorità francesi.

Il veicolo, che può portare fino a 40 persone, stava percorrendo una strada considerata pericolosa nel centro della Francia, ha comunicato il portale online Cresot-Info. Il pullman è uscito di strada attorno alle 04:30 nel dipartimento Saona e Loira, probabilmente a causa del ghiaccio. La zona è colpita dal maltempo.

Secondo quanto indicato dalle autorità, le vittime sono cittadini portoghesi e non vi erano bambini a bordo.

L'incidente è avvenuto sulla RN 79, soprannominata la "strada della morte". Il Saône-et-Loire è uno dei sette dipartimenti messi in allarme "arancione" da Météo-France per il ghiaccio e la neve. Settantacinque vigili del fuoco e la SMUR sono stati mobilitati per la scena dell'incidente, avvenuto tra Paray-le-Monial e Macon

Un posto medico è stato installato in un bar PMU Charolles. Due dei più feriti gravi sono stati portati in ospedale Macon e l'ospedale di Paray-le-Monial. I feriti sono stati da distribuire in queste due istituzioni e, probabilmente, presso l'ospedale Roanne (Loira), ha detto la prefettura.

(ATS/red.)