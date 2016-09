Grosso spavento per Blocher a Zurigo

Come riporta il Blick Online, verso le 13 di ieri l'ex consigliere federale Christoph Blocher è stato aggredito da uno squilibrato che ha tentato di ferirlo con un coltello. Blocher stava uscendo da un albergo di Zurigo. Mai gli era accaduta una cosa simile.

L'aggressore, fermato in tempo, è stato arrestato. Nessuna grave conseguenza, quindi, per il leader dell'UDC che, dal canto suo, ha cercato di minimizzare l'accaduto affermando solo di aver visto un uomo "molto confuso in volto".