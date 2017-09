Helpline "discreta" al via

Lanciata una linea telefonica per contrastare la disoccupazione giovanile, che riguarda circa 50mila ragazzi. Uno degli ideatori dell'iniziativa ci spiega quali sono gli obiettivi.

di Vittorio Bianchi

Ieri è stata lanciata una helpline nazionale per combattere la disoccupazione giovanile, sostenuta dagli ambienti economici e gestita dai professionisti di Pro Juventute e Check your Chance. La linea è disponibile componendo lo 0800 GO4JOB o 0800 46 45 62, oppure con una email all’indirizzo consulenza[at]go4job[dot]ch. Ma da cosa nasce l’idea e quali sono gli obiettivi? Su questo ci siamo rivolti ad Andreas Rupp, uno degli ideatori dell’iniziativa e direttore di Check your Chance.

Prima di tutto, di cosa si occupa la sua organizzazione?

Siamo la più importante organizzazione mantello a livello nazionale nel campo della prevenzione della disoccupazione giovanile. Collaboriamo con i nostri partner privati attivi nel settore, con gli uffici cantonali di collocamento e con la Segreteria di Stato dell’economia SECO.

Quali sono gli obiettivi di questa helpline?

Gli obiettivi sono di due tipi: riconoscere in tempo i giovani a rischio disoccupazione e prevenire che si entri in un circolo vizioso da cui poi faticano ad uscire. Dall’altra sostenere coloro che si trovano già da tempo disoccupati, iscritti o meno agli uffici regionali di collocamento. Si tratta del l’unica helpline di questo tipo offerta a livello nazionale. Abbiamo identificato questa mancanza in Svizzera e abbiamo deciso di colmarla.