Hölloch: trauma indelebile

di Andrea Bertagni

Sono intrappolati in quella grotta, al freddo e al buio, da 6 giorni. Sei lunghissimi giorni che potrebbero diventare otto, il giorno in cui (sabato), secondo le previsioni, dovrebbero riuscire a tornare in superficie, a respirare l’aria che noi tutti respiriamo, a guardare la luce che noi tutti vediamo. Nessuno sa cosa sta capitando nella testa degli 8 turisti, tutti uomini e tutti svizzero-tedeschi, di età compresa tra i 25 e 55 anni, che da sabato non riescono più a uscire dalla grotta dell’Hölloch (Buco dell’inferno, in italiano) nella Muotathal nel Canton Svitto.

Hubert Zistler, speleologo e presidente della Società Svizzera di Speleologia Sezione Ticino, forse è la persona che di più può immaginarlo. "Penso che per alcuni di questi 8 uomini - ci dice - sarà necessario un sostegno psicologico: rimanere intrappolati in una grotta per una settimana è davvero pesante psicologicamente".

Perché? Quali sono le sfide maggiori che stanno affrontando?

La prima è senz’altro i buio. La luce c’è solo quando accendono le torce, altrimenti c’è il nero totale, talmente scuro che è come essere ciechi. Occhi aperti od occhi chiusi è sempre nero. Tutti hanno sicuramente perso il senso del tempo.