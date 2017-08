I 25 anni della Svizzera nella Banca mondiale

Il consigliere federale Johann Schneider-Ammann ha ricevuto oggi a Berna il presidente della Banca mondiale (BM) Jim Yong Kim in occasione dei 25 anni di presenza della Svizzera in questa istituzione e nel Fondo monetario internazionale (FMI).

L'adesione della Svizzera alla Banca mondiale 25 anni fa non è avvenuta senza contestazioni: il popolo ha alla fine detto sì all'organizzazione internazionale e allo FMI il 17 maggio 1992 ocn il 56% dei sì. Berna stanziava fondi alla Banca mondiale dagli anni 1960 ma la Svizzera vi aveva solo lo statuto di osservatore. La questione della sua adesione si è posta a più riprese ogni volta con una risposta negativa. Nel 1982, il Consiglio federale ha deciso di pronunciarsi a favore di un'adesione, senza tuttavia fissare una data o condizioni. Al momento della dissoluzione dell'Unione sovietica all'inizio degli anni 1990, è stato creato un 23esimo seggio destinato alla Russia. La Svizzera ha allora avuto l'opportunità di avere un seggio al consiglio esecutivo. Si è quindi alleata alle repubbliche ex sovietiche dell'Asia centrale e alla Polonia per formare un gruppo di voto e ottenere così il 24esimo seggio. Ma quest'ultimo ha suscitato varie critiche in Svizzera sia dalla sinistra che dalla destra. Organizzazioni non governative e associazioni attive nello sviluppo hanno combattuto questo progetto. Alla fine un centinaio di organizzazioni hanno lanciato un referendum contro l'adesione.

L'istituzione ha quale compito di combattere la povertà: si è fissata quale obiettivo di fare in modo che la quota della popolazione mondiale con meno di 1,9 dollari (1,82 franchi) al giorno passi sotto la soglia del 3% entro il 2030.

Il consigliere federale Schneider-Ammann, nonché governatore svizzero della Banca mondiale, ha sottolineato il ruolo significativo dell’istituto nell’affrontare sfide come i mutamenti climatici, crisi finanziarie, catastrofi naturali o flussi migratori. È fondamentale che la Banca agisca in piena autonomia, ha spiegato, e l’ha esortata a non disperdersi in tante attività, bensì a concentrarsi sulle sue competenze inalienabili e ad attribuire crediti in base a una maggiore selettività.

Jim Yong Kim si congratula per l’impegno svizzero