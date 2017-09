I giovani PPD propongono Filippo Lombardi

In serata annuncio a sorpresa dei giovani PPD svizzeri che propongono la candidatura del consigliere agli Stati per la successione di Burkhalter.

Altro che tripla candidatura PLR, i giovani PPD svizzeri propongono un democratico cristiano per il governo: Filippo Lombardi. Solo con il consigliere agli Stati ticinese si potrà evitare che la politica estera elvetica continui a girare a vuoto, si legge in un comunicato diffuso in serata.

Dopo quasi 20 anni il Ticino merita di tornare ad essere rappresentato in Consiglio federale, spiegano i giovani PPD. Il cantone di frontiera è confrontato con molte sfide e nelle trattative con l'Ue la Confederazione ha bisogno di un politico affermato e granitico, che possa rappresentare e difendere in modo coerente gli interessi del paese. "Con Lombardi la Svizzera avrebbe il suo miglior rappresentante".

La concordanza - continua la sezione giovanile del PPD - è qualcosa di più che una proporzionalità matematica. Lombardi è il candidato ideale per succedere a Didier Burkhalter: si tratta di un uomo di stato che dispone della necessaria esperienza e delle capacità politiche per il mandato, inoltre parla correntemente diverse lingue, conclude il comunicato.

(ATS)