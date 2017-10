"Via i lobbisti!" Ma quali?

Gli interessi difesi dalle casse malati non sono in maggioranza. A spiccare sono i parlamentari con relazioni e mandati intrecciati con fornitori di servizi e case farmaceutiche.

di Andrea Bertagni

“Via i lobbisti delle casse malati dal Parlamento federale”. “Non si può essere sorvegliato e sorvegliante”. Con questi slogan martedì un comitato composto da associazioni di consumatori, pazienti, assicurati e diversi ministri della sanità romandi ha lanciato l’iniziativa popolare “Per un Parlamento indipendente dalle casse malati”.

All’origine della petizione, la convinzione che tra le casse malati e parlamentari che hanno legami più o meno diretti con esse ci sia troppa “collusione” e una “netta incompatibilità di cariche”. Il motivo? Le assicurazioni malattia hanno un mandato della Confederazione, ossia mettere in atto la LAMal e i loro lobbisti vanno trattati come se avessero relazioni con le FFS e la Posta, anche se la Confederazione non è né proprietaria, né azionista degli assicuratori malattia.

"Ospedalieri" i più lobbisti

Andando a spulciare nelle relazioni di interesse dei parlamentari federali si nota però che quelli che hanno legami con gli assicuratori malattia non sono la maggioranza, anzi. A spiccare, in cima alla graduatoria, tra i lobbisti della sanità, sono i parlamentari che hanno relazioni di interesse con i medici e le industrie chimico farmaceutiche.