I portavoce della polizia riuniti in Ticino

Una sessantina di portavoce e addetti stampa delle polizie svizzere si sono riuniti ieri e oggi a Bellinzona per la 30esima edizione della Conferenza degli incaricati all'informazione dei Corpi di polizia. Lo storico trentennale anniversario è stato quindi festeggiato tra le mura della capitale del Ticino grazie all'apprezzata organizzazione della Polizia cantonale, per il tramite del Servizio Comunicazione e Media del Corpo. I lavori del consesso si sono svolti nella splendida cornice del Tribunale penale federale dove i convenuti hanno potuto apprezzarne la pregiata architettura e la logistica. Il Consigliere di Stato Norman Gobbi, direttore del Dipartimento delle istituzioni, ha portato il saluto da parte del Consiglio di Stato sottolineando l'importante ruolo svolto dagli incaricati nell'informazione ai media e soprattutto alla popolazione. Concetto ribadito pure dal Comandante della Polizia cantonale Matteo Cocchi, che ha evidenziato come una comunicazione attiva, dinamica e moderna sia ormai irrinunciabile in un'epoca in cui non solo internet, ma soprattutto i social media, la fanno da padrone.

(Red)