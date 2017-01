I tassi ipotecari tornano a salire

I tassi ipotecari tornano a salire: nel quarto trimestre 2016 l'interesse dei mutui a tasso fisso della durata di dieci anni si è attestato all'1,62%, con una progressione di 0,2 punti percentuali rispetto ai tre mesi precedenti. È quanto emerge dall'ultimo barometro ipoteche curato dal servizio di confronti internet Comparis.ch.

Dopo i minimi storici toccati lo scorso autunno sembra ora essere arrivato il momento della svolta di tendenza sul mercato, si legge in un comunicato odierno. Gli interessi dei prestiti a tasso fisso si trovano allo stesso livello della primavera dell'anno scorso. Anche il costo delle ipoteche di cinque anni è aumentato, passando dall"1,08 all"1,14%. Rimane per contro stabile all'1% l'interesse delle ipoteche a tasso fisso di un anno.

Nonostante la leggera tendenza alla risalita dopo le elezioni presidenziali americane e dopo la stretta monetaria decisa in dicembre della Federal Reserve, sul medio termine in molti si attendono che i tassi ipotecari rimangano fermi. "I tassi di riferimento non aumenteranno di molto nei prossimi mesi", si dice convinto Marc Parmentier, esperto bancario di Comparis.ch, citato nella nota.

"Per di più, al momento attuale, non c'è niente che lasci supporre che la Banca centrale europea limiti o addirittura interrompa il programma di acquisto di titoli di Stato", aggiunge lo specialista. Secondo Parmentier, per la Banca Nazionale Svizzera non sussiste quindi alcun margine di manovra per inasprire la sua politica monetaria, a meno che non voglia prendere in considerazione un ulteriore rafforzamento del franco svizzero. La domanda di mutui con lunga durata (7-15 anni) ha continuato ad accentuarsi anche nel quarto trimestre: la quota per l'insieme dell'anno è salita all'88%. Le durate medie (4-6 anni) sono scese all'11%, mentre quelle brevi (1-3 anni) sono quasi in estinzione (+1%).

I dati di Comparis.ch si basano sui tassi di riferimento di circa 70 istituti di credito, aggiornati quotidianamente. Per le durate richieste sono state analizzate le domande di finanziamento presentate all'affiliata HypoPlus. L'esperienza insegna che, nella maggior parte dei casi, i tassi d'interesse delle singole offerte ipotecarie sono inferiori a quelli degli indicativi ufficiali.

