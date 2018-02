Ikea ritira i marshmallow

Topi si sono introdotti nel sito di produzione e potrebbero aver contaminato le caramelle. Il prodotto è stato venduto anche in Svizzera, ma non dovrebbero esserci rischi.

Ikea ritira le caramelle marshmallow Godis Påskkyckling in confezioni da 100 grammi, con data di scadenza compresa tra il 23 ottobre 2018 e il 26 gennaio 2019. Il gigante svedese comunica che topi si sono introdotti nel sito di produzione e i prodotti potrebbero essere stati contaminati.

Il prodotto è stato venduto in cinque negozi (Aubonne, Lyssach, Rothenburg, Pratteln e San Gallo) per 3 giorni (15-17 febbraio). In Svizzera, sono stati venduti meno di 350 prodotti che, sulla base delle conoscenze attuali, non comportano alcun rischio per la salute. Se riportate al negozio, il prezzo d'acquisto verrà rimborsato.

(Ats)