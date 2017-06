Ikea, un esempio da seguire

Che sia considerato un’emergenza, per alcuni addirittura un pericolo, o magari invece anche un’opportunità, una cosa è certa: il fenomeno migratorio sta colpendo anche le nostre frontiere e le nostre città ed è sempre più qualcosa con cui dobbiamo confrontarci. Senza paura, senza timori, senza pregiudizi. Come ha fatto, tra gli altri, IKEA Svizzera, che nell’estate dello scorso anno ha lanciato il Refugee Inclusion Programme, per aiutare i rifugiati accolti dal nostro Paese. Ora, a un anno di distanza, la stessa azienda tira un primo bilancio dell’esperienza si qui fatta: 36 persone, provenienti da dodici Paesi diversi, hanno completato i tirocini nei nove negozi IKEA in Svizzera. Tirocini pagati di sei mesi, due persone per sede ogni volta. E in aggiunta anche una formazione interculturale, non soltanto per i rifugiati ma anche per gli stessi dipendenti dell’azienda.

"Dopo l’importante numero di rifugiati arrivati in Svizzera a partire dal 2015 – ha spiegato ieri IKEA Svizzera in un comunicato – abbiamo iniziato a pensare in maniera concreta come fosse possibile sostenerli. Il Refugee Inclusion Programme è stato creato quindi come risultato delle discussioni in corso tra IKEA e le autorità. Contrariamente a quanto previsto, in Svizzera la necessità prioritaria non è stata quella di soccorrere le persone in questa calamità. Il problema più urgente si è rivelato l’integrazione nel mondo del lavoro. Pertanto, dare la possibilità degli stage ad alcuni rifugiati è il modo con cui abbiamo deciso di rispondere a questa emergenza".

(GRES)