Il 2016 elvetico visto da fuori

Il 2016 è stato un anno positivo per quanto riguarda l’immagine della Svizzera nei media stranieri. Come nota in un comunicato dell’amministrazione federale l’ambasciatore Nicolas Bideau, capo di Presenza Svizzera del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE): «Nel quadro di un anno ricco di sconvolgimenti a livello internazionale, la stabilità economica e politica della Svizzera è stata alla base dell’ottima immagine del nostro Paese all’estero». L’ambasciatore Bideau ha osservato inoltre che anche l’apertura del più lungo tunnel ferroviario del mondo e la diminuzione dei contributi esteri negativi riguardanti la piazza finanziaria svizzera hanno influito positivamente sugli interventi dei media stranieri negli scorsi 12 mesi. I numerosi articoli riguardanti la popolazione musulmana in Svizzera e le questioni migratorie vanno infine letti in un contesto globale poiché non hanno una dimensione specificamente Svizzera bensì internazionale ed in particolare europea, ha spiegato il capo di Presenza Svizzera.

L’apertura della galleria di base del San Gottardo all’inizio di giugno ha avuto un’eco estremamente ampia e positiva. I media stranieri hanno messo in evidenza in maniera unanime l’importanza del nuovo tunnel ferroviario per tutta l’infrastruttura dei trasporti europea con la presenza di politici europei illustri. «L’apertura della galleria del San Gottardo è stato l’evento mediatico svizzero dell’anno. Inaugurando quello che oggi è il più lungo tunnel ferroviario del mondo, nel rispetto del budget previsto e alla presenza di tutti i capi di Stato dei Paesi confinanti, la Svizzera ha fatto decisamente parlare di sé», ha osservato Bideau. I contributi dedicati all’apertura della galleria hanno sottolineato inoltre la capacità di innovazione della Svizzera, che è stata citata spesso dai media stranieri anche in occasione del giro del mondo compiuto dal velivolo a energia solare Solar Impulse. L’interesse mediatico per il nostro Paese nel 2016 è stato ampiamente influenzato dai temi internazionali. Per questo motivo le politiche svizzere in ambito migratorio e le relazioni con la popolazione musulmana hanno avuto un posto centrale. Eventi come quello di Therwil (dove in una scuola due allievi musulmani si sono rifiutati di stringere la mano all’insegnante) o il fatto che una richiesta di naturalizzazione di due ragazze musulmane sia stata respinta perché non volevano prendere parte, per motivi religiosi, alle lezioni di nuoto o ai campi scolastici, sono balzati agli onori della cronaca.

Nel 2016 poi c’è stato un crescente interesse per i progetti sottoposti a votazione popolare. Benché il tipo di attenzione vari a seconda del tema e della sua importanza per la politica interna dei Paesi di provenienza dei media, i resoconti dedicati alle votazioni popolari sono in genere ampi ed esaustivi. La maggiore risonanza oltre frontiera va riconosciuta all’“Iniziativa per l’attuazione” e a quella “Per un reddito di base incondizionato”.

Nel complesso la copertura mediatica di temi svizzeri nel 2016 è diminuita rispetto al 2015, dati i molti eventi di importanza globale: Brexit, elezioni USA e grandi manifestazioni sportive come Giochi olimpici o europei di calcio hanno spostato l’attenzione dei media su avvenimenti internazionali che non avevano un nesso diretto con la Svizzera. La riduzione della copertura è stata inoltre accentuata dall’assenza, nel 2016, di eventi mediatici specificamente svizzeri di portata globale rispetto al 2015, come l’abolizione del cambio minimo da parte della BNS e dal caso FIFA; l’anno appena trascorso non ha visto nulla che avesse pari risonanza mediatica a livello internazionale.

(Ats/Red)