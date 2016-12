Il bosco bruca ancora in Mesolcina

È ancora attivo il rogo divampato martedì sera fra Mesocco e Soazza. La A13 rimane tutt'ora bloccata in entrambi i sensi in attesa dell'intervento degli elicotteri.

Non sono state ancora domate le fiamme divampate ieri pomeriggio in un bosco della Mesolcina (GR), tra Mesocco e Soazza. Il vento anzi le ha alimentate e diverse persone sono state fatte allontanare. Ancora bloccata la A13 nei due sensi.

Si pensa che verso le 10 di oggi la circolazione possa venir ripristinata, dopo che saranno intervenuti gli elicotteri per spegnere l'incendio. Nel Moesano, come in tutto il Ticino centrale e meridionale, il pericolo di incendio di boschi è attualmente "marcato", di livello tre su una scala di cinque, secondo la pagina web sui pericoli naturali della Confederazione.

(Ats)