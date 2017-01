Il lavoro nero prolifera in Svizzera

In Svizzera continua a proliferare il lavoro nero. La revisione della legge federale in materia è dunque opportuna. È quanto ritiene la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) che, con 7 voti contro 6, ha deciso di entrare in materia sulla riforma.

In una nota, la CET-S sottolinea che le conseguenze negative del lavoro nero si ripercuotono su tutti gli interessati: i mancati contributi alle assicurazioni sociali dovuti al lavoro nero, ad esempio, provocano perdite fiscali e distorsioni alla concorrenza, nonché una mancata protezione assicurativa dei diretti interessati.

Per la commissione sono soprattutto gli stranieri ad essere impiegati in nero. Per arginare gli abusi in questo ambito occorrono quindi controlli più efficaci. La revisione della norma in questione contiene soprattutto un miglioramento dello scambio di informazioni tra le varie autorità coinvolte.

La minoranza della CAT-S è invece dell'opinione che la normativa vigente sia sufficiente. Considera inutili e sproporzionati gli adeguamenti proposti: introdurrebbero nuove limitazioni e una maggiore burocrazia per un'efficacia tutto sommato limitata. A farne le spese sarebbero soprattutto gli imprenditori onesti.

La commissione concluderà la deliberazione di dettaglio della riforma legislativa durante la prossima seduta, prevista il 2 febbraio. Nel frattempo la CAT-S intende domandare alcuni chiarimenti alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

(Ats)