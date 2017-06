Il maltempo al Nord provoca molti danni

Violenti temporali con fulmini, vento e grandine hanno provocato molti danni la scorsa notte e ieri sera in varie parti della Svizzera tedesca e romanda, ma non si lamentano feriti. Anche il traffico ferroviario e stradale ha subito disagi. Le più colpite sono state la regione bernese, quella di Soletta e la Romandia. Tra ieri sera e questa mattina, la polizia cantonale bernese è stata sollecitata 120 volte, di cui ben 75 nella regione di Thun, come precisa oggi in una nota.

La città alle porte dell'Oberland bernese è stata colpita ieri sera da una forte grandinata, con chicchi talvolta grossi come noci, che ha imbiancato i giardini fioriti, ma anche danneggiato tetti e finestre delle mansarde. Il tutto è stato seguito da piogge molto intense. I pompieri sono intervenuti per prosciugare cantine e locali con impianti di riscaldamento allagati. La caduta di rami e alberi ha poi reso difficile la viabilità, come pure lo straripamento di ruscelli e torrenti. Anche sottopassaggi sono stati inondati.

Il maltempo si è fatto sentire anche a Bienne, dove un quartiere è rimasto senza luce per ben due ore tra le 23.30 e l'1.30 di notte a causa di un guasto a monte della rete, ha precisato il servizio dell'energia cittadino.

Anche il traffico ferroviario ha subito disagi. In particolare è interrotto il tratto tra Lohn-Lüterkofen e Fraubrunnen sulla linea Berna e Soletta. La cabina di manovra di Bätterkinden (BE) è stata colpita da un fulmine. Secondo un comunicato delle FFS la circolazione dovrebbe tornare normale durante la notte prossima.

Nella Svizzera romanda il maltempo ha investito singole zone nei cantoni di Neuchâtel, Vaud e Friburgo. La più colpita è stata quella di Yverdon-les-Bains (VD), dove la pioggia è caduta molto abbondante ieri sera. In certi momenti il traffico stradale poteva muoversi solo a passo d'uomo e sulla A1 è stato anche interrotto. La polizia ha dovuto anche deviarlo a causa dell'inondazione del tunnel di Pomy.

