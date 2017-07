Il "mobility pricing" sotto analisi

Il mobility pricing può contribuire a decongestionare il traffico nelle ore di punta e sfruttare meglio le capacità dell'infrastruttura stradale e ferroviaria. Nella sua seduta odierna il governo ha perciò incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di approfondire ulteriormente il tema tramite un'analisi "d'impatto" condotta sul Canton Zugo.

Dai primi contatti, avvenuti nell'estate 2016, con i Cantoni di Berna, Ginevra, Neuchâtel, San Gallo, Ticino e Zugo, i cui rappresentanti avevano manifestato l'intenzione di partecipare a sperimentazioni pratiche, era emersa la necessità di nuovi approfondimenti, spiega il Consiglio federale in una nota odierna. Ora si è deciso di prendere l'esempio del Canton Zugo come oggetto di uno studio d'impatto finanziato dalla Confederazione per chiarire quesiti sulla definizione dei picchi di circolazione (in senso spaziale e temporale) o sull'ammontare delle tariffe e valutare più attentamente l'incidenza su traffico, popolazione, aziende e ambiente. Zugo si occuperà del mobility pricing nel quadro di un piano generale comprensivo di tutte le forme di trasporto.

In aggiunta all'indagine, il DATEC procederà, su incarico dell'esecutivo e della Commissione dei trasporti del Consiglio nazionale, a ulteriori accertamenti riguardanti tra l'altro la protezione dei dati e aspetti di carattere tecnologico. Il DATEC effettuerà gli approfondimenti e lo studio d'impatto entro l'estate 2019. Obiettivo del mobility pricing è, nel lungo termine, distribuire meglio nell'arco della giornata la domanda di mobilità attraverso una tassa commisurata all'utilizzo effettivo del mezzo e sfruttare in modo più omogeneo l'infrastruttura stradale e ferroviaria esistente, si legge nel comunicato.

Per alleggerire il traffico nelle ore di punta il Consiglio federale ritiene però opportuno promuovere anche altre misure, tra cui modelli di orario di lavoro e di scuola flessibili, telelavoro o car pooling (condivisione dell'auto).

