Il personale di ATS incrocia le braccia

Sciopero di avvertimento di tre ore, dalle 14 alle 17, per fare pressione sulla direzione affinché avvii delle trattative in merito alla decisione di sopprimere 35-40 impieghi.

La redazione dell'Agenzia telegrafica svizzera (ATS) ha deciso di attuare uno sciopero di avvertimento oggi, dalle 14 alle 17. Una misura per lottare contro l'atteggiamento di rifiuto da parte della direzione di avviare delle trattative in merito alla decisione di ristrutturare sopprimendo 35-40 posti di lavoro.

"Con questo atteggiamento ostinato la direzione di ATS fa orecchie da mercante verso le richieste del personale e riduce la partecipazione dei propri dipendenti a un mero dovere molesto che grava sulla dirigenza", si legge in un comunicato stampa diramato dal sindacato Syndicom. La cosa che disturba maggiormente l’organico, viene spiegato nella nota, è che ad oggi non sia stata creata nessuna trasparenza sulla situazione finanziaria dell’azienda e che la direzione finora non sia ancora riuscita a dimostrare come intende mantenere il servizio universale mediatico anche in futuro. "Un servizio universale da cui dipendono soprattutto le aziende mediatiche piccole e medie", viene precisato.

Il personale, che continua comunque a dimostrarsi aperto al dialogo, rimane fedele alla sua rivendicazione principale in cui chiede che eventuali licenziamenti siano pronunciati soltanto dopo la fine dei negoziati. Le trattative avviate riguardo a un piano sociale sono solo una delle cinque richieste che l’organico ha depositato presso la direzione.

