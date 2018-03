Il personale federale non va contingentato

Dal 2015 gli effettivi del personale della Confederazione hanno potuto essere stabilizzati. È quanto indica un rapporto approvato oggi dal Consiglio federale. Il documento è stato redatto in risposta ad una mozione della Commissione delle finanze degli Stati, che intendeva porre un limite all'organico dell'amministrazione federale, fissandolo a 35 mila posti a tempo pieno, ossia la cifra inserita nel preventivo del 2015.

Il Governo è inoltre convinto che occorra mantenere un margine di manovra e che il controllo dei costi sia più efficace di una soglia massima dei posti di lavoro. Per tutti questi motivi propone al Parlamento di stralciare dal ruolo la mozione, che era stata depositata nel maggio del 2015.

Il testo era stato adottato dal Consiglio degli Stati nella sessione autunnale 2015 e dal Consiglio Nazionale nella successiva sessione invernale. Ma sin dall'inizio il tetto massimo fissato a 35'000 impieghi a tempo pieno aveva dato adito a confusione.

Settori non di competenza del CF

Nella cifra proposta la Commissione degli Stati includeva anche quei settori che non rientrano nella sfera di competenza del Consiglio federale, come i Tribunali federali (TF), i servizi del Parlamento, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) e il Controllo federale delle finanze (CDF), si legge nel rapporto.

Inoltre, secondo il Governo, questo limite dovrebbe essere corretto "affinché non comprenda le internalizzazioni e le nuove contabilizzazioni". Queste ultime riguardano ad esempio il personale che non è stato contabilizzato nelle spese quali gli impiegati di Swisscoy o i collaboratori locali del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Nel rapporto l'esecutivo rammenta che l'incremento dell'organico è sovente la causa di nuove mansioni che il Parlamento accolla all'amministrazione, per esempio per affrontare una forte crescita delle domande d'asilo o lottare contro il terrorismo. Il Consiglio federale ha pertanto elaborato due nuovi limiti in base alle interpretazioni che possono essere tratte dalla mozione, con o senza settori di competenza del governo.

Effettivi inferiori

Secondo questi due scenari, i tetti massimi sono fissati rispettivamente a 37'564 e 33'437 (senza TF, Servizi del Parlamento, MPC, personale locale del DFAE). Nei due casi, gli effettivi del personale della Confederazione risultano inferiori, rispettivamente di 618 e 960, a quelli presi effettivamente in considerazione dal consuntivo 2017.

Taluni membri della Commissione delle finanze si sono detti scettici su questi calcoli, perché sono contrari a ridefinizioni contabili e a nuove contabilizzazioni.

Nelle conclusioni del rapporto, il Consiglio federale assicura di voler continuare ad impegnarsi per mantenere stabili gli effettivi del personale.

A suo avviso, "è indispensabile che la creazione di nuovi posti sia per quanto possibile compensata dalla rinuncia a posti esistenti".

L'esecutivo ha inoltre chiesto al Parlamento di avere un certo margine di manovra per far fronte a imprevisti o a nuovi compiti assegnatigli dalle Camere federali. Il ministro delle finanze Ueli Maurer è stato infine incaricato di stabilire una pianificazione del personale a medio termine.

(Ats)