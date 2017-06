Il più grande acquario d'Europa a Losanna

di Giacomo Paolantonio

C’è chi in questi giorni a Losanna sta navigando in acque sconosciute, ma non nel lago, bensì appena fuori città, dove a fine settembre finalmente aprirà Aquatis, che si preannuncia come il nuovo e più grande acquario vivario (in acqua dolce) d’Europa, anche se in realtà i contenuti di questa nuova e imponente attrazione turistico-culturale elvetica sono in gran parte una novità assoluta e non comprendono solamente la fauna acquatica.

La struttura è stata costruita in località Vennes, a nord del capoluogo vodese, sopra una piattaforma artificiale che era già stata creata in precedenza per ospitare alcune infrastrutture pubbliche (una fermata della metro e un autosilo P+R) e si inserisce in un “biopolo” che ospita svariate istituzioni scientifiche. Essa è corredata con un albergo a tre stelle superior, che è già funzionante, mentre per l’acquario vivario il cantiere è nelle ultime fasi.

Come ha spiegato il direttore generale di Aquatis, Quentin Delohen, «il nostro progetto si è evoluto molto negli anni, per varie ragioni, tra cui anche la decisione del gruppo Boas Swiss Hotels, leader nel settore delle strutture termali e degli alberghi nella Svizzera Romanda, di acquistare il Vivarium di Losanna e di integrarlo in Aquatis, in ragione della popolarità di questa struttura, ma che comunque era in difficoltà. Per il nostro gruppo dunque è una grande sfida, siccome in questo caso dobbiamo gestire un’entità vivente, che ben si differenza dalle terme», ha rilevato Delohen. «Oltretutto in Svizzera non abbiamo alcun termine di paragone con cui confrontarci e pochissimi in Europa», ha continuato il dirigente del gruppo Boas.

I contenuti dell’esposizione

Già a colpo d’occhio, viste da fuori, le forme circolari di Aquatis, quasi organiche, gli conferiscono un’identità propria, che ne riflette le missioni didattiche e culturali. L’edificio si distingue per la sua facciata, che gli attribuisce il ruolo di spazio centrale, aperto a tutti, con i suoi 100.000 dischi di alluminio che seguono i capricci del vento.

Venendo invece a quello che ci sarà dentro, ha spiegato la direttrice scientifica di Aquatis, Angélique Vallée-Sygut , «stiamo parlando di ben quasi due milioni di litri d’acqua dolce, 20 diversi ecosistemi, 46 unità fra acquari, rettilari, terrari, 100 rettili e 10.000 pesci rappresentativi dei cinque continenti, per offrire ai visitatori un percorso, sui due piani dell’edificio, di grande ricchezza e varietà».

Gli architetti hanno tenuto conto degli aspetti funzionali del progetto, immaginando spazi di convivialità, in dialogo tra loro, e facendo dell’Aquarium-Vivarium un luogo di scambio e di mediazione delle conoscenze, adeguato ai diversi tipi di pubblico. Se il piano terra è riservato all’accoglienza, il primo piano è stato appositamente pensato per gli studenti, con un’unica ambizione didattica, ludica e di sensibilizzazione allo stesso tempo.