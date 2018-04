Il PS vuole superare la soglia del 20%

"Il partito è sulla buona via", afferma il presidente Christian Levrat, che risponde così alla presidente del PLR Petra Gössi, che aveva svelato le ambizioni dei radicali.

Il partito socialista svizzero vuole superare la soglia del 20% nelle prossime elezioni federali del 2019. Una simile progressione, afferma il presidente del PS Christian Levrat, è possibile, ma anche necessaria per scardinare la maggioranza di destra in parlamento.

"Il partito è sulla buona via", spiega Levrat in dichiarazioni rilasciate al Blick, visti anche i seggi supplementari conquistati di recente nel cantone di Berna e i passi avanti fatti in Argovia e Basilea Città lo scorso anno.

Levrat risponde così alla presidente del PLR Petra Gössi, che nello scorso marzo aveva svelato le ambizioni dei radicali, intenzionati a superare il PS nella scadenza elettorale del prossimo anno e a diventare così la seconda forza politica del paese dopo l'UDC.

Nel 2015 l'UDC aveva conquistato il 29,4% dei voti, in progressione di 2,8 punti rispetto a quattro anni prima, davanti ai socialisti (18,8%; +0,1%) e al PLR (16,4%; +1,3), mentre il PPD aveva nuovamente perso consensi scendendo all'11,6% (-0,7).

Per raggiungere l'obiettivo Levrat mira a impostare la campagna elettorale attorno al tema dei costi della sanità: in autunno dovrebbe essere lanciata un'iniziativa volta a limitare i premi dell'assicurazione malattia obbligatoria al 10% del reddito disponibile. Attualmente, secondo il consigliere agli Stati friburghese, tale percentuale si fissa al 12%. Un'iniziativa del genere è già stata promossa sul piano cantonale a Ginevra nello scorso novembre.

(Ats)