Il re della lotta si chiama Glarner

Il re della lotta svizzera è per la terza volta di filaun bernese. Ad aggiudicarsi il titolo è stato infatti il 31enne Matthias Glarner, che in uno Schlussgang molto equilibrato e combattuto, è riuscito ad avere la meglio dopo quattordici minuti del grigionese Armon Orlik. Il fratello del giocatore del Thun succede a Matthias Sempach. Era da ben 76 anni che un atleta sopra i trent'anni non riusciva ad assicurarsi il titolo. Nel lancio della pietra a laurearsi campione è stato Remo Schüler, grazie ad una misura di 3,77 metri. Il vincitore è riuscito a lasciarsi alle spalle Simon Hunziker (3,60m) e Peter Michel, giunto terzo (3,58m), ma che era riuscito ad imporsi in ben tre occasioni in passato (2007, 2010 e 2013). Ancora intatto il record, fatto registrare da Markus Maire con un lancio di ben 4,11 metri nel lontano 2004.

L'elogio di Schneider-Ammann

"La Svizzera tiene duro in questi tempi difficili grazie ai suoi valori e alla sue tradizioni".

Lo ha dichiarato il presidente della Confederazione, Johann Schneider-Ammann, intervenendo oggi a Estavayer-le-Lac (FR) alla 44esima Festa federale di lotta e giochi alpestri. "Questa grande festa unisce la nostra comunità nazionale", ha aggiunto il consigliere federale.

Il bernese si è espresso in francese e in tedesco in un'arena quasi colma in ogni ordine di posto. "Lealtà, solidarietà, forza morale e fisica caratterizzano il nostro sport nazionale", ha sottolineato Schneider-Ammann, precisando che "abbiamo il diritto di esserne fieri". Ma la tradizione è indissociabile dalla comunità: costituisce le sue radici e da lei trae la sua forza, ha proseguito il presidente della Confederazione. Schneider-Ammann si è detto particolarmente felice per il fatto che la festa di quest'anno si tenga in Romandia. Infine, il consigliere federale si è rallegrato di poter assistere ai combattimenti della giornata odierna che "incoroneranno quello che sarà il solo re della Svizzera per i prossimi tre anni". Alla festa hanno partecipato oltre 145mila persone.