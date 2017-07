Il ricercato di Sciaffusa vive nei boschi

È un 51enne senza fissa dimora, che vive nei boschi ed ha precedenti per possesso illegale d'armi, l'uomo che stamane con una motosega ha ferito cinque persone in una filiale della cassa malattia CSS a Sciaffusa. L'uomo ha problemi psichici ed è considerato pericoloso, soprattutto se si sente messo alle strette, ha avvertito oggi pomeriggio il procuratore generale di Sciaffusa Peter Sticher, durante una conferenza stampa.

A chi lo dovesse vedere, viene perciò raccomandato di non cercare un contatto diretto, ma di allarmare al più presto la polizia. Non si conosce lo stato attuale del ricercato, precisano le forze dell'ordine.

L'uomo, lo ricordiamo, è entrato stamane nell'ufficio dell'assicuratore malattia e impugnando la motosega ha ferito in modo grave due dipendenti. Ferite, in modo più leggero, anche altre tre persone che hanno pure necessitato di cure mediche. Nessuno dei feriti è in pericolo di morte, precisa la polizia in una nota.

Quello di stamane è stato un attacco mirato contro l'assicuratore CSS, ha proseguito il procuratore. Gli inquirenti e la polizia non vogliono al momento dire di più. Si sa soltanto che l'uomo ricercato ha avuto il suo ultimo domicilio nei Grigioni, cantone in cui era immatricolato anche il suo piccolo furgone, un VW Caddy di colore bianco, già ritrovato dalla polizia.

L'uomo, di cui è stato diffuso anche il nome, ha già avuto a che fare con la giustizia. Nel 2014 e nel 2016 è stato giudicato per infrazioni alla legge sulle armi, ma nessuno di questi casi aveva legami con il canton Sciaffusa, ha precisato il capo della procura.

Le operazioni di ricerca hanno coinvolto un centinaio di agenti di polizia, sia in divisa che in borghese. Le forze dell'ordine sciaffusane hanno ricevuto il sostegno di agenti del canton Turgovia e di Zurigo. Sono intervenuti anche una cinquantina di persone dei servizi di soccorso. La caccia all'uomo intanto prosegue. Non abbiamo idea di dove si trovi attualmente, ha detto il vicecomandante della polizia Ravi Landolt. Le ricerche proseguono in tutte le direzioni.

Le forze dell'ordine hanno ricevuto l'allarme questa mattina alle 10.39. Gran parte della città vecchia di Sciaffusa è stata in seguito transennata e a chi si trovava al lavoro o in casa è stato raccomandato di non uscire. Nel centro cittadino sono stati perquisiti diversi immobili. L'uomo ricercato, di cui sono state diffuse foto scattate nel 2012 in un bosco, è altro circa 1 metro e 90. Ha un aspetto trasandato e, diversamente da come appare sulle foto, è calvo.

(Ats)