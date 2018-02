Il tavolo condiviso c'è anche a Iragna

Anche i clienti del Sopraceneri potranno pranzare in compagnia. Il progetto conta in Ticino già cinque locali, tra bar e ristoranti. L’Osteria del Ponte ha aderito "Ciao Table".

di Martina Salvini

Sbarca anche nel Sopraceneri “Ciao Table”, il progetto che propone ai gerenti di bar e ristoranti di mettere a disposizione degli avventori un tavolo in cui mangiare o bere in compagnia di sconosciuti, con l’obiettivo di scambiare due chiacchiere. Già testata in alcuni locali di Lugano, l’idea è stata colta al volo anche dall’Osteria del Ponte di Iragna. «Abbiamo testato l’esperienza di condividere il tavolo con degli sconosciuti in un grotto in Val Colla, dove normalmente chi prenota si siede e cena con chi non conosce. Il cibo d’altronde è un’ottima scusa per iniziare a chiacchierare. Mi sono quindi informato e ho scoperto l’iniziativa di “Ciao Table”», racconta Elia Balestra, che con la compagna Sara Ortelli ha rilevato un anno fa il rinomato ristorante che si trova a pochi minuti dall’uscita autostradale di Biasca. Da venerdì scorso, il ristorante mette a disposizione due tavoli da quattro posti riservati a chi vuole cenare e pranzare in compagnia di sconosciuti.

«Da noi – prosegue - girano tanti autisti stranieri. Normalmente si siedono in tavoli separati e poi finisce sempre che dalla cucina sentiamo che iniziano a parlare tra loro. Spesso poi, soprattutto in pausa pranzo, arrivano clienti anche da soli. Ci siamo quindi detti: perché non provare? Ne abbiamo parlato già con i nostri clienti e la gente è contenta. Sempre più persone stanno attaccate al telefono. Avere la scusa di fare quattro chiacchiere con qualcuno è un’iniziativa molto bella».