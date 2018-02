Il valore aggiunto dei politecnici federali

Stando alla società di consulenza britannica BiGGAR Economics, il settore dei Politecnici federali in Svizzera genera 100 mila impieghi e 13 miliardi di franchi di valore aggiunto. Dallo studio, valido per il 2016, risulta che ogni franco investito negli atenei di Zurigo e Losanna genera in Svizzera una somma cinque volte superiore e che da ogni posto di lavoro creato ne scaturiscono altri cinque. Le due strutture, sottolinea una nota odierna del Consiglio dei Politecnici federali, sono quindi un attore importante del panorama economico elvetico.

I Politecnici federali, prosegue ancora la nota, contribuiscono in modo decisivo alla competitività del Paese e alla qualità di vita dei suoi abitanti, come anche alla buona reputazione della Svizzera all'estero e alla sua eccellenza in termini di innovazione.

Oltre a formare una manodopera altamente qualificata, le due alte scuole praticano una ricerca all'avanguardia, lavorando gomito a gomito con le autorità e il mondo economico. I Politecnici federali impiegano circa 21 mila collaboratori e 30 mila tra studenti e dottorandi per un budget globale di 3,5 miliardi di franchi. In base alla ricerca, questo settore ha fruttato un valore aggiunto lordo di 13,3 miliardi, pari a 5,4 franchi per ogni franco investito.

La presenza di 21 mila collaboratori ha dal canto suo permesso la creazione di 98 mila impieghi supplementari. Per ogni posto di lavoro ne scaturiscono altri cinque.

A livello mondiale, il valore aggiunto lordo è stimato da BiGGAR Economics a 16,5 miliardi di franchi per un numero di posti di lavoro di poco inferiore alle 124 mila unità.

Molte imprese estere scelgono di istallarsi in prossimità delle due scuole per approfittare degli impiegati altamente qualificati che sfornano questi istituti. Lo studio cita Google e Disney a Zurigo, Intel e Texas Instruments a Losanna. Google dà lavoro a 2 mila persone, cifra che potrebbe presto passare a 5 mila.

In seno al Politecnici federali nascono anche delle start-up. Ogni giorno tra i locali delle due scuole nasce un'impresa. In Svizzera, ogni nuova società altamente innovativa è una una spin-off dei "Poli". Oltre la metà del capitale rischio fluisce in queste imprese. Il valore aggiunto creato da queste giovani ditte fiorite in seno ai Politecnici è stimato in 2,2 miliardi per un numero di gli impieghi poco inferiore ai 23 mila.

(Ats)