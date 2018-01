Il villaggio di Zermatt resta isolato

Il tratto ferroviario tra Zermatt e Täsch non riaprirà alle 11.15, ma rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Lo ha detto all'ats Barbara Truffer, portavoce della compagnia Matterhorn Gotthard Bahn (MGB), smentendo quanto annunciato in precedenza dall'ufficio turistico di Zermatt via Twitter. "La massa di neve tra Zermatt e Täsch è troppo grande per poter essere rimossa dai normali spazzaneve a turbina", ha rilevato la portavoce.

La non riapertura stamane è confermata in un nuovo tweet dall'ufficio turistico "Zermatt-Matterhorn", che attribuisce il precedente annuncio a informazioni della stessa MGB. "Gli addetti stanno lavorando alacremente alla riapertura e sono fiduciosi di aprire la ferrovia nel pomeriggio", aggiunge. E in un tweet successivo indica che la Air Zermatt ha ricominciato con i suoi elicotteri a offrire un ponte aereo tra Zermatt e Täsch o Raron.

Dal canto suo la portavoce della compagnia MGB ha detto che è ancora troppo presto per dire se il tratto ferroviario potrà essere riaperto in giornata. La linea rimane chiusa anche tra Täsch e Visp, nella valle del Rodano, ma su questo tratto circolano autobus sostitutivi.

Ricordiamo che il villaggio di Zermatt è isolato da ieri a causa del pericolo di valanghe e sono bloccati 13'000 turisti. Intanto è comunque stato abbassato da 5 a 4 il pericolo di valanghe.

(Red/Ats)