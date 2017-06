Il vivaio jihadista cresce in Svizzera

"Un vivaio jihadista si sta creando in Svizzera": a lanciare l'avvertimento è Jean-Paul Rouiller, esperto elvetico di terrorismo presso il Geneva Centre for Security Policy (GCSP), in un'intervista pubblicata oggi dalla "Tribune de Genève". "La novità, è che non subiamo più un jihadismo importato", il jihadismo elvetico odierno "non è più esogeno, ma endogeno", "è composto di persone che sono cresciute in Svizzera", afferma il 50nne vallesano, che ha alle spalle una carriera nell'antiterrorismo dei servizi segreti svizzeri e dell'Ufficio federale di polizia (Fedpol). A suo avviso, il Paese si appresta a entrare "in un'altra dinamica", già "vissuta da altri paesi europei". Facendo riferimento ai recentissimi arresti di sospetti terroristi islamici in Romandia e ai militanti della 'guerra santa' islamica già condannati in Svizzera, Rouiller afferma: "Questi giovani condannati non resteranno venti anni in carcere. Alcuni vedranno la luce alla fine del tunnel, altri no e prepareranno il seguito". L'esperto rileva che fino a questi ultimi anni la Svizzera era ancora considerata dai servizi di sicurezza esteri "come la coda della cometa" del terrorismo islamista, "perché gli attori si limitavano a passare da noi". Ora non è più così. "Ciò che sta cambiando - aggiunge - è che attori centrali del jihadismo sono fra noi e che hanno connessioni con l'estero. La Svizzera sta assumendo una statura differente".

Secondo Rouiller, in materia di lotta al terrorismo, la Svizzera rimane "il parente povero d'Europa", nonostante la nuova legge sui servizi segreti e le misure proposte dal Consiglio federale per inasprire le norme in materia del Codice penale. A suo avviso "ci vuole una legge sul terrorismo, come in altri paesi europei".

Chi sono gli "jihadisti elvetici"

Settantadue jihadisti partiti, o che volevano partire, dalla Svizzera per la Siria o l'Iraq per unirsi all'Isis o ad al Qaida: "Tages-Anzeiger" e "Der Bund" si sono messi sulle loro tracce e pubblicano oggi le cifre che riassumono i dati raccolti su di loro in oltre due anni di ricerche, con una cartina indicante i luoghi di provenienza. La cartina conferma Winterthur come roccaforte del jihadismo elvetico: in 12 sono partiti o volevano partire dalla città zurighese, sede della controversa moschea An'Nur, (in arabo "la luce") ripetutamente finita sotto i riflettori della cronaca come luogo di radicalizzazione islamista. La metà di loro hanno o avevano radici balcaniche. Seguono Losanna (9) e Ginevra (5), Bienne e Arbon TG (4), Berna e Zurigo (3). Nella cartina figura anche Lugano con due jihadisti. Fra i 72 jihadisti censiti - dei quali 64 "presumibilmente partiti", mentre gli altri 8 sarebbero rimasti a livello d'intenzione - figurano anche 12 donne. I due quotidiani riportano 13 morti e 15 reduci, e indicano anche che 11 persone figuravano fra i distributori stradali del Corano della controversa organizzazione "Lies!" ("Leggi!").

Gli stranieri sono - o erano, visto che in parte hanno perso la vita nella 'guerra santa' islamica - 47 (65,3%), gli svizzeri 25 (34,7%), di cui solo 8 "senza retroterra migratorio". Dei 64 "con retroterra migratorio" (l'89% del totale) 13 sono (o erano) d'origine bosniaca, 11 nordafricana (soprattutto tunisina), 8 mediorientale, 6 macedone, 6 kosovara, 5 curda, 4 turca, mentre i restanti 11 sono d'altra provenienza. I due giornali hanno appurato anche l'età di 62 jihadisti al momento di lasciare la Svizzera. La media è di 26,2 anni, ma ci sono 12 15-19enni e 12 20-24enni.

(Red/Ats)