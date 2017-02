"Impediamo il rientro al jihadista svizzero"

Il Consigliere nazionale della Lega Lorenzo Quadri chiede delucidazioni al Consiglio federale in merito al possibile rientro di un pericolo jihadista in Svizzera.

Si tratta del 23enne Ajdin B, di origine serbo-bosniaca, partito nel 2015 per l'Iraq per combattere per il Califfato. "'L'uomo vorrebbe ora rientrare in Svizzera, apparentemente per motivi di salute" afferma Quadri, che chiede al Governo come intenda attivarsi "affinché a questo foreign fighter - riconosciuto come pericoloso dall'intelligence - venga impedito il ritorno nel nostro Paese, dove potrebbe addirittura beneficiare di cure mediche e prestazioni sociali pagate dal contribuente o in ogni caso generare importanti costi di carcerazione?" La risposta dovrebbe giungere dal Consiglio federale nella consueta ora delle domande del lunedì.

(Red)