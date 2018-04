Impiegati di banca uniti da 100 anni

Festeggiato a Zurigo il traguardo dall’Associazione svizzera degli impiegati di banca, la cui azione "non si ferma", in quanto servono "nuove misure di tutela".

«L’attività bancaria negli ultimi 20 anni è profondamente mutata e l’investment banking di stampo anglosassone, insieme al forte orientamento allo shareholder value, ha prodotto un drastico cambiamento culturale con enormi aspettative di rendimenti di capitale proprio e, in parte, con sistemi di bonus insostenibili», Con queste parole Peter-René Wyder, presidente dell’Associazione svizzera degli impiegati di banca (ASIB) ha voluto ricordare oggi a Zurigo i cento anni del sodalizio fondato il 7 aprile 1918.

A partire dal 2007 la crisi bancaria ha prodotto un inasprimento delle norme e, parallelamente, l’introduzione della strategia della trasparenza, che, a sua volta, ha portato a una profonda trasformazione del settore bancario con ristrutturazioni e perdita di posti di lavoro. Da qui la consapevolezza che gli impiegati del settore finanziario hanno bisogno di nuove misure di tutela.

Nel 2007, è stato sottolineato, c’erano in svizzera 331 banche, nel 2018 ne rimangono solo 261. E ad essere particolarmente colpita, negli ultimi tempi, è la piazza finanziaria ticinese.

«La crescente pressione normativa, l’abolizione del segreto bancario, lo scambio automatico di informazioni, la concentrazione del sistema, la digitalizzazione, le sfide globali e contemporaneamente l’accesso praticamente inesistente al vicino mercato italiano. Tutto questo ha messo sotto pressione il settore finanziario e i suoi impiegati con modalità possibili solo in Ticino», ha dichiarato ai media la responsabile regionale ticinese Natalia Ferrara a Zurigo.

«Nonostante la sua veneranda età, l’Associazione svizzera degli impiegati di banca non si ferma», ha detto Denise Chervet, direttrice dell'ASIB, riassumendo le sue argomentazioni, «e in un’ottica di dinamismo abbiamo deciso di spostare la segreteria centrale da Berna a Zurigo, per essere più vicini al centro nevralgico della piazza finanziaria svizzera».

(Red)