Incidente in kayak, un morto

È successo sul lago di Thun, un padre di famiglia è deceduto, le figlie sono state tratte in salvo.

Un padre di famiglia è morto oggi in un incidente di kayak sul lago di Thun, nei pressi di Merligen (BE). Le figlie, di cinque e sette anni, sono state tratte in salvo.

Alcuni passati che hanno assistito all'incidente, si sono lanciati in acqua e hanno portato a riva le due ragazzine, precisa un comunicato del ministero pubblico e della polizia cantonale. Poco dopo i soccorritori hanno localizzato il padre.

I tre sono stati trasportati in elicottero all'ospedale. Il padre è morto oggi. La polizia non fornisce per ora altri particolari.

(ATS)