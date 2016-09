Incidente mortale sull’A13

Ieri sera verso le 22:00 un pedone è stato investito all’interno del tunne di Isla Bella, lungo l’A13 nei pressi della località grigionese di Rothenbrunnen.

L’uomo, per motivi ancora da stabilire, si trovava sulla carreggiata, quando una monovolume che viaggiava in direzione sud non è riuscita ad evitarlo, investendolo in pieno. La vittima ha riportato gravi ferite e, nonostante il pronto intervento dei soccorritori, è deceduta poco dopo.

Secondo le prime indagini potrebbe trattarsi di una persona scesa da un furgone blu poco prima del tunnel verso le 20:30. Come detto, i motivi per i quali si trovava in mezzo alla strada all’interno della galleria non sono chiari. Per questa ragione la polizia grigionese è alla ricerca di testimoni, che sono invitati a chiamare gli agenti del servizio stradale al numero 081 632 54 54.

(Ats)