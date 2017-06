Incidente nel San Gottardo, ma è un'esercitazione

(LE FOTO) Grave incidente nella galleria con feriti, anche gravi. I partners di soccorso hanno eseguito un'ultima esercitazione per affinare le reciproche conoscenze di intervento.

Un grave incidente all’interno della galleria autostradale del San Gottardo: diversi feriti, alcuni anche gravissimi. Uno scenario vissuto più volte, che potrebbe riproporsi e che necessità una perfetta intesa tra i partners del soccorso che sono chiamati ad intervenire. Pompieri del Centro Intervento del Gottardo (sia lato Ticino che Uri), soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Croce Verde di Bellinzona e sanitari dell’esercito, hanno affinato le reciproche conoscenze e le tecniche di intervento con una serie di esercitazioni messe in scena durante le chiusure per manutenzione del manufatto.

Ieri sera, giovedì, abbiamo seguito l’ultima esercitazione che, come detto, aveva lo scopo principale di simulare un intervento complesso in un ambiente particolare come quello del tunnel del San Gottardo. Infatti nell’incidente ricostruito vi era un’auto rovesciata con persone all’interno, un furgone che trasportava benzina e diversi feriti di varia gravità.

(Red)