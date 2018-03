Indennità di maternità da prolungare

Il Consiglio federale propone di portare da 98 a 154 la durata del diritto alle indennità nel caso in cui il neonato deve rimanere in ospedale per più di tre settimane.

Le madri il cui figlio deve rimanere in ospedale per più di tre settimane dopo il parto dovrebbero beneficiare di una proroga del diritto alle indennità di maternità. Il Consiglio federale ha posto oggi in consultazione un progetto in tal senso. Attualmente il soggiorno prolungato in ospedale di un neonato per motivi di salute pone la madre in una situazione difficile: tra il momento del parto e quello del versamento dell'indennità questa si ritrova priva di un reddito garantito.

La legge sulle indennità per perdita di guadagno (LIPG) prevede infatti che l'inizio del diritto all'indennità di maternità possa essere differito, non contempla però alcuna indennità per la madre durante il soggiorno ospedaliero e non disciplina la durata massima del rinvio, indica una nota governativa odierna. Secondo il Codice delle obbligazioni, la madre ha il diritto al pagamento continuato del salario in funzione degli anni di servizio, ma la situazione giuridica non è chiaramente definita.

56 giorni in più

La soluzione presentata oggi dal Consiglio federale è di prolungare di 56 giorni (da 98 a 154) la durata del diritto all'indennità nei casi in cui il neonato deve rimanere in ospedale per più di tre settimane direttamente dopo il parto. Ma tale diritto sarebbe limitato alle madri che riprendono il lavoro dopo il congedo maternità. Con una proroga fino a 56 giorni, la perdita di guadagno sarebbe compensata in circa l'80% dei casi. In tal modo sarebbero inoltre coperte anche le otto settimane di divieto di occupazione previste dopo il parto.

I costi supplementari, per consentire alle madri di assistere il figlio in ospedale, sono stimati in 5,5 milioni di franchi l'anno, finanziabili con le attuali entrate dell'IPG. L'indennità di maternità versata durante il soggiorno ospedaliero del neonato sgraverebbe i datori di lavoro.

Nessun congedo prenatale pagato

Il governo propone parallelamente di modificare il Codice delle obbligazioni al fine di garantire tale prolungamento di fatto del congedo maternità nonché una protezione dal licenziamento. Non ritiene invece necessario introdurre un congedo maternità prenatale per motivi di salute. Secondo l'esecutivo, la copertura finanziaria per le interruzioni dell'attività professionale dovute a una gravidanza è giudicata buona. Solo un numero limitato di madri beneficerebbe davvero di un congedo prenatale pagato.

Stando a uno studio condotto su 2800 madri e datori di lavoro, oltre il 95% delle donne interpellate ha ricevuto tra l'80 e il 100% del proprio salario durante la loro incapacità al lavoro. Le perdite di reddito sono dunque rare e perlopiù legate a forme e condizioni di lavoro particolari (indipendenti, persone ingaggiate da poco tempo).

Un congedo prenatale pagato potrebbe persino comportare un peggioramento della situazione finanziaria per le donne che hanno diritto a più dell'80% del loro salario, dato che le indennità per perdita di guadagno compensano solo questa percentuale del salario.

(Ats)