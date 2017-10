Influenza, è già tempo di vaccinarsi

Si tiene il 3 novembre la Giornata nazionale della vaccinazione contro l'influenza. Quel giorno c'è la possibilità di farsi vaccinare a prezzo modico in molti studi medici senza bisogno di appuntamento, ricorda oggi l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in una nota.

La vaccinazione è raccomandata soprattutto a chi ha più di 65 anni, agli ospiti di case per anziani e case di cura, alle donne incinte, ai bambini prematuri d'età inferiore a due anni, nonché a persone affette da malattie croniche (cancro, malattie cardiocircolatorie o respiratorie). È invitato a farlo anche chi per motivi professionali o in ambito privato ha contatti con persone ad alto rischio di complicazioni. Ciò vale ad esempio per il personale di asili nido, centri diurni e reparti di maternità, nonché per il personale medico e di cura e i familiari di bimbi di meno di sei mesi.

Il 3 novembre, per un prezzo modico di 30 franchi sarà possibile farsi vaccinare senza appuntamento, in uno degli studi medici che partecipano all'azione. L'elenco è pubblicato sul sito www.kollegium.ch.

È comunque già possibile farlo dal medico di famiglia, dal pediatra o dal ginecologo, nelle case di cura, negli ospedali o dal servizio a domicilio Spitex. Il periodo ottimale è tra metà ottobre e metà novembre, conclude la nota dell'UFSP.

(Ats)