Interessa il modello del medico di famiglia

Molti svizzeri sono interessati al modello del medico di famiglia per l'assicurazione malattia. Il 40% di coloro che hanno consultato il servizio di confronto online di premi di cassa malati comparis.ch in ottobre e novembre hanno esaminato questa possibilità. Seguivano Telmed (28%), HMO (22%) e il modello standard (10%), riferisce una nota odierna di comparis.ch.

Felix Schneuwly, esperto di comparis per l'assicurazione malattie, nota che chi sceglie le opzioni assicurative alternative, in caso di bisogno, "è disposto prima di tutto a telefonare o ad andare dal medico di famiglia, invece di intasare il pronto soccorso degli ospedali per ogni sciocchezza".

Comparis.ch chiede quindi che la politica dia alle casse malati un margine di manovra più ampio, affinché possano concedere premi inferiori a quegli assicurati che fanno risparmiare tempo e denaro affiliandosi a modelli come Telmed, Medico di famiglia e HMO. E "chi vuole andare in ospedale o rivolgersi a più specialisti per ogni bazzecola, deve pagare premi più alti" rispetto ai modelli alternativi, aggiunge.

(Ats)