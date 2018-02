Iperconnessi anche i meno giovani

Un quarto degli svizzeri, secondo un sondaggio condotto da Comparis.ch, è sempre connesso con un media, grazie soprattutto alle reti sociali. Il fenomeno concerne tutte le regioni linguistiche e tutte le generazioni.

I giovani non sono quindi i soli ad essere sollecitati in permanenza: oltre un terzo (36%) dei cosiddetti "iperconnessi" hanno oltre 65 anni, tanti quante le persone tra 18 e 35 anni e quelle tre 36 e 55. Il sondaggio, che ha interessato 1049 individui, è stato reso noto oggi, in occasione della giornata mondiale senza Facebook.

Film, musica, notizie e comunicazioni tramite la vasta rete sociale sono oggi disponibili ovunque e tutte le ore. Lo smartphone ha sostituito la televisione e la radio, offrendo "tutte le possibilità a portata di mano", dichiara Jean-Claude Frick, esperto di Comparis.ch.

Un individuo su dieci (11%) afferma di guardare le trasmissioni televisive sul suo telefonino. Nella classe di età 18-35 anni la percentuale sale al 22%. Il 18% degli interrogati utilizza il cellulare anche per ascoltare la radio (29% tra i 18-35 anni). Inoltre, chi è connesso via telefonino a radio o televisione non tralascia di gettare sovente una rapida occhiata su Facebook, Twitter o WhatsApp, per leggere posta, messaggi, previsioni meteo o risultati sportivi.

(Ats)