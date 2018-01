"La via bilaterale con l'UE continua"

La Svizzera continuerà la via bilaterale con l’Unione Europea, anche se siamo di fronte a un empasse, perché l’obiettivo di un Accordo quadro è l’accesso al mercato europeo, che per la Svizzera significa prosperità economica, stabilità e sicurezza giuridica. È quanto ha comunicato il consigliere federale Ignazio Cassis, durante una conferenza stampa che si è tenuta alle 17.30.

A tal fine l’ambasciatore Roberto Balzaretti, che è stato nominato dal Consiglio federale Segretario di Stato e presente all'annuncio, presiederà le trattative con l’UE. L’obiettivo è quello di riuscire ad appianare le divergenze e a costruire nuovi basi di discussione già entro la fine del 2018.

Valutazione di nuovi approcci

Della questione europea ha discusso approfonditamente nel pomeriggio tutto il Consiglio federale. I temi di discussione sono stati, in particolare, la situazione attuale, gli obiettivi a medio e lungo termine e le prassi adottate. Nell’ambito dei negoziati sta quindi valutando nuovi approcci sulla risoluzione delle controversie.

In questo contesto, il Governo ha valutato varie opzioni che prevedono la negoziazione parallela di nuovi accordi e dei rapporti istituzionali con l’UE. Da parte della Svizzera vi è un forte interesse nei confronti di una base giuridica solida e omogenea che disciplini le sue relazioni con l’UE. Si tratta di un elemento essenziale per la piazza economica svizzera e il settore finanziario. Le questioni tecniche, come il riconoscimento dell’equivalenza delle borse, non devono essere considerate dall’UE su un piano politico, diversamente da quanto deciso nel dicembre 2017. Disciplinando le questioni istituzionali si consoliderebbero gli accordi bilaterali vigenti nel settore del reciproco accesso al mercato e si costituirebbe una base per l’ulteriore sviluppo delle relazioni economiche tra la Svizzera e l’UE. Il Consiglio federale esaminerà nuovamente in quali settori la Svizzera intende concludere nuovi accordi di accesso al mercato o di cooperazione.

Durante la discussione, il Consiglio federale ha valutato nuovi elementi in materia di risoluzione delle controversie, tenendo conto delle nuove proposte avanzate dal presidente della Commissione europea in occasione della sua visita a Berna il 23 novembre scorso.

Nuova organizzazione al DFAE

Alla luce delle sfide nella politica europea il Consiglio federale ritiene indispensabile un adeguamento dell’organizzazione del DFAE, in particolare mediante un accorpamento di quei settori che, all’interno del Dipartimento, si occupano degli affari europei. Il DFAE è stato incaricato di preparare, entro la primavera del 2018, una bozza sui necessari adeguamenti delle basi giuridiche in vista di un cambiamento organizzativo.

Il Consiglio federale ha infine constatato come i negoziati con l’UE, in modo particolare il dossier sulle questioni istituzionali, siano difficilmente accessibili all’opinione pubblica a causa del loro carattere talvolta molto tecnico. Per questo motivo, in futuro sarà prestata maggiore attenzione alla comunicazione in materia di politica europea. A tal proposito saranno essenziali il coordinamento tra i dipartimenti e un’armonizzazione delle dichiarazioni nelle questioni riguardanti gli affari europei.

(Red)